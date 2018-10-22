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Бизнес

Орешкин: работа по трансформации делового климата продолжается

Бизнес
фото: economy.gov.ru фото: economy.gov.ru Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что базой для достижения целей, закрепленных в майском указе Президента РФ является экономический рост. Об этом глава минэкономразвития размышлял на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

«При непростой демографической ситуации ключевой вопрос – инвестиции. Здесь две задачи. Не просто их повышение до уровня в 25%, важно, чтобы инвестиции были качественные. Поэтому есть целый набор системных мер: это стабильность макроэкономики, стабильность налоговых режимов, увеличение инвестиций в инфраструктуру, реформа контрольно-надзорной деятельности, снижение доли государства», - сообщил министр.

Одним из инструментов формирования благоприятной инвестиционной среды он назвал новый механизм «Трансформация делового климата».

Механизм разработан Минэкономразвития для регулярного снятия ограничений в сфере ведения бизнеса. В первый пакет мер в рамках «Трансформации делового климата» вошли более 120 предложений от предпринимателей.

Сейчас готовится проект распоряжения Правительства, которым будет утвержден план действий по снятию барьеров. Эта работа будет проводиться на регулярной основе. Соответствующие распоряжения Правительство планирует выпускать каждые полгода.

Министр вновь напомнил, что с тех пор, как  были сформулированы ключевые направления по улучшению делового климата, Россия всерьез улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business и переместилась со 124 места в 2011 году до 35-го в 2017-м.

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