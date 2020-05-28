Кинотеатрам прописали коронавирусный кодекс

По мнению чиновников, рассадка зрителей на расстоянии одного метра и увеличенные до получаса перерывы между сеансами смогут минимизировать риски заражения.

- Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны, — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, однако не конкретизируя, каким образом данный опыт был получен.



В соцсетях обсуждают, как семьи и люди проживающие совместно смогут реалиовать право сидеть в кино рядом. Если при покупке билетов и входе в зал у посетителей можно проверять «справку формы 9» и паспорт, то при покупке билетов он-лайн организовать такого рода проверки затруднительно. Кроме того, не понятно кто и как будет контролировать соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора во время сеансов в темном зале.

И разумеется, зрителям рекомендовано носить маски, а при симптомах ОРВИ — воздержаться от посещения кинозала.

В настоящее время полномочия по принятию решения об открытии кинотеатров находятся у региональной власти.