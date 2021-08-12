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Бизнес

Компания iRu начала серийную сборку компьютеров на базе процессоров Baikal

Бизнес
Процессор отечественного производства Baikal-M Процессор отечественного производства Baikal-M Основой этих устройств станет процессор отечественного производства Baikal-M. Потенциальная производительность подобных машин вызывает серьезные опасения среди экспертов в сфере IT.

Известно, что компьютеры будут выпущены в двух форм-факторах. В линейку «Опал» войдут классические моноблоки формата microtower, а 24 дюймовые моноблоки с экранами формата Full HD будут выпускаться под маркой «Агат». В качестве операционной системы будет выступать российская операционная система Astra Linux Special Edition с предустановленным отечественным пакетом офисных приложений «МойОфис».

При этом необходимо отметить, что что российский восьмиядерный процессор Baikal-M построен на лицензируемой архитектуре британской компании Arm, а сам процессор Cortex-A57 со встроенным 8-ядерный графическим ускорителем Mali-T628 был анонсирован в далеком 2012 году и пользовался большой популярностью в 2016-2018 годах среди китайских производителей недорогих смартфонов.

Российская операционная система Astra Linux является дистрибутивом Debian с минимальными графическими изменениями, а офисный пакет «МойОфис» это ни что иное, как бесплатное распространяемое программное обеспечение Libre Office с измененным логотипом. Несмотря на это, компьютеры «Опал» и «Агат» внесены в единый Реестр Российской радиоэлектронной продукции.

Основными заказчиками новых российских компьютеров, стоимость которых на данный момент неизвестна, будут государственные организации. Первые поставки ожидаются в начале 2022 года.

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