Бизнес
Определены параметры государственной поддержки частных технопарков
Согласно постановлению, подписанному главной правительства РФ Михаилом Мишустиным 10 августа 2021 года, со следующего года компенсации будут доступны для частных парков, созданных в регионах имеющих стратегическое значение, в моногородах и в десяти депрессивных регионах, где уже приняты программы индивидуального развития.
Верхний порог поддержки определен исходя из расчёта:
- 15 млн рублей на 1 га общей площади парка,
- 60 тыс. рублей на 1 кв. м общей площади зданий парка.
Проекты для получения компенсаций Минпромторг будет отбирать ежегодно. Объем средств на компенсации пока не определен.
Компенсацию затрат можно будет получить на развитие инфраструктуры, покупку оборудования, а также присоединение к инженерным сетям и на погашение кредитов.
На сегодня в России запущено 360 индустриальных парков, из них частными являются 250.
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