Определены параметры государственной поддержки частных технопарков

Согласно постановлению, подписанному главной правительства РФ Михаилом Мишустиным 10 августа 2021 года, со следующего года компенсации будут доступны для частных парков, созданных в регионах имеющих стратегическое значение, в моногородах и в десяти депрессивных регионах, где уже приняты программы индивидуального развития.

Верхний порог поддержки определен исходя из расчёта:

15 млн рублей на 1 га общей площади парка,

60 тыс. рублей на 1 кв. м общей площади зданий парка.

Проекты для получения компенсаций Минпромторг будет отбирать ежегодно. Объем средств на компенсации пока не определен.

Компенсацию затрат можно будет получить на развитие инфраструктуры, покупку оборудования, а также присоединение к инженерным сетям и на погашение кредитов.

На сегодня в России запущено 360 индустриальных парков, из них частными являются 250.