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Бизнес

Развитием лесного комплекса займется специальная правительственная комиссия

Бизнес
16 августа 2021 года распоряжением Михаила Мишустина утвержден персональный состав  Правительственной комиссии по вопросам развития лесного комплекса.

Возглавит комиссию вице-премьер Виктория Абрамченко. Ответственным секретарем назначен замглавы Минприроды Сергей Аноприенко. Всего в состав комиссии вошли сорок человек.

Новый коллегиальный орган должен обеспечить  взаимодействие чиновников, законодателей, представителей науки и предпринимателей в сфере развития лесного хозяйства и промышленности.

Главным образом комиссия займется вопросами борьбы с нелегальным оборотом древесины, защиты лесов от неблагоприятных факторов и повышением доходности лесного комплекса.

В числе представителей бизнес  – президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков, президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России Мирон Тацюн, руководители крупнейших лесопромышленных компаний.

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