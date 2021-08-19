Развитием лесного комплекса займется специальная правительственная комиссия
Возглавит комиссию вице-премьер Виктория Абрамченко. Ответственным секретарем назначен замглавы Минприроды Сергей Аноприенко. Всего в состав комиссии вошли сорок человек.
Новый коллегиальный орган должен обеспечить взаимодействие чиновников, законодателей, представителей науки и предпринимателей в сфере развития лесного хозяйства и промышленности.
Главным образом комиссия займется вопросами борьбы с нелегальным оборотом древесины, защиты лесов от неблагоприятных факторов и повышением доходности лесного комплекса.
В числе представителей бизнес – президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков, президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России Мирон Тацюн, руководители крупнейших лесопромышленных компаний.
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