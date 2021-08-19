Вышки отдельно, люди отдельно

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Бизнес

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Бизнес
МТС выделяет башенные активы в отдельные юридические лица МТС выделяет башенные активы в отдельные юридические лица Компания МТС планирует к началу 2022 года выделить башенные и цифровые активы своего бизнеса в отдельные юридические лица. Об этом заявил президент компании Вячеслав Николаев.

Причиной такого решения по мнению экспертов телекоммуникационного рынка может быть желание повысить эффективность управления данными направлениями. Кроме того, после разделения появится возможность привлечения внешних инвесторов и выхода на IPO отдельно от «материнской» компании. В случае с башенным бизнесом речь может идти о подготовке к дальнейшей продаже.

По словам господина Николаева разделение активов позволит «иметь выстроенную бизнес-модель у каждой бизнес-вертикали, а долгосрочной перспективе эта инициатива также может существенно повлиять на акционерную стоимость компании».

Предложение о разделении будет вынесено на внеочередное собрание акционеров МТС, которое пройдет 30 сентября. В случае одобрения инициативы собранием акционеров первая компания «МТС ВЕБ Сервисы», объединяющая фиксированные сети, центра обработки данных и другие цифровые направления бизнеса МТС должна начать свою работу в начале следующего года.

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