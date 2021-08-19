Вышки отдельно, люди отдельно

Причиной такого решения по мнению экспертов телекоммуникационного рынка может быть желание повысить эффективность управления данными направлениями. Кроме того, после разделения появится возможность привлечения внешних инвесторов и выхода на IPO отдельно от «материнской» компании. В случае с башенным бизнесом речь может идти о подготовке к дальнейшей продаже.

По словам господина Николаева разделение активов позволит «иметь выстроенную бизнес-модель у каждой бизнес-вертикали, а долгосрочной перспективе эта инициатива также может существенно повлиять на акционерную стоимость компании».

Предложение о разделении будет вынесено на внеочередное собрание акционеров МТС, которое пройдет 30 сентября. В случае одобрения инициативы собранием акционеров первая компания «МТС ВЕБ Сервисы», объединяющая фиксированные сети, центра обработки данных и другие цифровые направления бизнеса МТС должна начать свою работу в начале следующего года.