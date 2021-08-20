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Бизнес

Андрей Кутепов предложил учесть инфляцию в критериях отнесения предприятий к субъектам МСП

Бизнес
Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил проиндексировать пороговые значения годового дохода, используемые для отнесения предприятий к субъектам МСП.

Письмо с соответствующими предложениями сенатора отправлено помощнику Президента РФ Максиму Орешкину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Кутепов предлагает увеличить критерии для микропредприятий – с о 120 до 150 млн рублей, для малых – с 800 до 870 млн, для средних предприятий – с 2 млрд до 3,5 млрд рублей.

Мотивируя данное предложение, сенатор отмечает, что данные критерии не пересматривались с 2016 года.

«С момента утверждения данных значений прошло более пяти лет, инфляционные показатели увеличились в разы, стоимость товаров и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности существенно выросла, но никаких корректировок предельных значений доходов не производилось…», — отмечается в письме.

Напомним, для поддержки предпринимательской деятельности субъектов МСП в России действует ряд госпрограмм, а в правилах госзакупок зафиксирована минимальная доля контрактов, которые госзаказчики обязаны заключать с субъектами МСП.

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