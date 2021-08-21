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Бизнес

Компания Toyota сокращает производство из-за нехватки комплектующих

Бизнес
Toyota сокращает производство Toyota сокращает производство По сообщению Nikkei Asia сокращение может достичь 40 процентов. В качестве основных причин называются нехватка электронных компонентов и вспышки коронавируса среди сотрудников заводов.

Подобные проблемы коснулись производств в Японии, Северной Америке, Китае и Европе. Изначально, компания рассчитывала произвести в текущем месяце около 900 тысяч автомобилей, но из-за проблем реальное количество произведенных машин едва ли достигнет 500 тысяч.

Ранее нехватка автомобильных микросхем сильно ударила по основным конкурентам японского автопроизводителя, но благодаря отлаженной цепочке поставщиков и большим производственным запасам Тойота избегала остановки заводов.

Всего будут остановлены около 27 линий на 14 заводах по всему миру, что больше всего повлияет на объем производства моделей RAV4, Corolla, Prius, Camry и Lexus. На фоне подобных новостей акции Toyota упали на 4,7%.

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