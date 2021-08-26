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Бизнес

Таганский суд оштрафовал WhatsApp, Facebook и Twitter на 36 миллионов рублей

Бизнес
Российский суд оштрафовал WhatsApp, Facebook и Twitter Российский суд оштрафовал WhatsApp, Facebook и Twitter Причиной штрафа стал повторный отказ компаний хранить данные о российских пользователях на территории России.

Требование о локализации баз данных было добавлено в часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ еще в 2015 году, но штрафные санкции за подобные нарушения были добавлены только в конце 2019 года, что не помешало в 2016 году из-за невыполнения этих норм заблокировать социальную сеть LinkedIn.

Согласно сегодняшнему постановлению Таганского суда на компанию WhatsApp LLC был наложен административный штраф в размере 4 миллионов рублей, Facebook оштрафовали на 17 миллионов, а Twitter на 15 миллионов. Ранее Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности за аналогичное нарушение, но размеры взысканий были существенно меньше. Стоит отметить, что Twitter в отличие от Facebook предыдущий штраф так и не оплатил.

Напомним, что в мае на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий зарубежные интернет-сервисы с посещаемостью свыше 500 тысяч человек в день (учитываются только российские пользователи), открыть в свои филиалы на территории России. В случае отказа, компаниям запретят показывать рекламу, собирать их персональные данные россиян, а злостным нарушителям замедлят трафик или полностью заблокируют.

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