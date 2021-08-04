В продажу поступили двухтопливные УАЗ Патриот и УАЗ Пикап

Обе модификации оснащены двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра, который потребляет как бензин, так и сжиженный природный газ. Суммарный объем топливных емкостей нового Патриота достигает 160 литров, у Пикапа топливный запас существенно меньше - всего 100 литров. У обоих моделей топливные баки выполнены из металлокомпозитных материалов и располагаются на полу багажного отделения. При необходимости, за дополнительную плату, можно установить еще один бак объемом 50 литров.

К слову, об оплате. Стоимость новых модификаций УАЗов в минимальной комплектации начинается от 1 366 000 рублей. За эти деньги российский автолюбитель получит две тонны проблемного железа, способного забраться в самую глухую даль, но абсолютно неуместного на городских дорогах. Приблизительно в эту же сумму обойдется полноприводный Renault Duster в максимальной комплектации. При подобном ценовом раскладе очень сложно найти хоть какие-нибудь аргументы в пользу российского автопроизводителя. Кроме природного газа и патриотизма.