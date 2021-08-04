Подержанные автомобили за год подорожали в Петербурге в полтора раза

Статистику предоставила Группа компаний «Прагматика», имеющая ряд салонов по продаже авто. Эти данные расходятся с теми, которые дает аналитическое агентство «Автостат». По их сведениям, средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России на конец июня 2021 года составила 747,7 тысячи рублей против среднем 605,3 тысяч рублей годом ранее.

Такой рост интереса к подержанным машинам эксперты связывают с дефицитом новых автомобилей из-за сокращения объемов выпуска рядом автоконцернов, удорожанием металла, проблемами логистики в условиях пандемии и дефицитом электронных чипов. Реальные доходы населения падают, рубль не успевает за инфляцией, и россияне готовы вкладываться в автомобили, даже в подержанные.

Автомобили с пробегом выпуска 2018-2о20 годов раскупаются как горячие пирожки. Спрос опережает предложение. Самыми популярными марками в масс-сегменте у петербуржцев стали LADA Granta, Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla.

Сегодня «Автостат» предоставил данные по ценам на новые легковые автомобили.

По итогам первого полугодия средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 886 000 рублей, что на 12,5% больше, чем за тот же период прошлого года. «Средневзвешенная» иномарка стоит 2 246 000 рублей, отечественный легковой автомобиль – 782 000 рублей.