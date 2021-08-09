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Авто

Автомобили BMW подорожают в сентябре

Авто
Автомобили BMW подорожают с 1 сентября Автомобили BMW подорожают с 1 сентября С первого дня осени все автомобили баварского концерна, официально продаваемые в России, в среднем подорожают на 1,8%. Повышение цен не затронет уже оплаченные заказы.

Пресс-служба BMW Group Россия объявила об изменении рекомендованных цен на автомобили, произведенных в России позднее 1 сентября 2021 года. Изменение стоимости коснется и импортируемых моделей, но на подтвержденные и оплаченные заказы цена сохранится. Исключением станут модели BMW X5 и BMW X6 стоимость которых повысится «без сохранения цены, включая клиентские заказы».

Согласно новому прайс-листу за BMW 3 серии в минимальной комплектации придется отдать 3,2 миллиона рублей, более солидная пятая серия обойдется в 4,2 миллиона, а стоимость представительской «семерки» будет начинаться от 7 миллионов.

Новые рекомендованные цены на модели BMW

Напомним, что немецкий автоконцерн уже повышал отпускные цены на свои автомобили 1 июля этого года. Тогда рост розничных цен составил 1,9%

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