Авто
Автомобили BMW подорожают в сентябре
Пресс-служба BMW Group Россия объявила об изменении рекомендованных цен на автомобили, произведенных в России позднее 1 сентября 2021 года. Изменение стоимости коснется и импортируемых моделей, но на подтвержденные и оплаченные заказы цена сохранится. Исключением станут модели BMW X5 и BMW X6 стоимость которых повысится «без сохранения цены, включая клиентские заказы».
Согласно новому прайс-листу за BMW 3 серии в минимальной комплектации придется отдать 3,2 миллиона рублей, более солидная пятая серия обойдется в 4,2 миллиона, а стоимость представительской «семерки» будет начинаться от 7 миллионов.
Новые рекомендованные цены на модели BMW
Напомним, что немецкий автоконцерн уже повышал отпускные цены на свои автомобили 1 июля этого года. Тогда рост розничных цен составил 1,9%
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