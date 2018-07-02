Как сэкономить на автостраховке и не прогадать?

На сегодняшний день вариант страхования в автосалонах или офисах страховых компаний можно смело считать самым невыгодным. Как в первом, так и во втором случае стоимость приобретаемой страховки будет максимальной, что вполне объяснимо, ведь автосалоны за счет страховок компенсируют скидки на новые автомобили, а страховым компаниям нужно платить аренду и зарплаты сотрудникам, выписывающим страховые полисы. Конечно, если вы приобретаете новый автомобиль, то у вас зачастую нет выбора, но, если речь идет о покупке страховки для автомобиля, который с вами не первый год самым выгодным вариантом будет покупка полиса через интернет.

Покупка страховки на сайте страховой компании

Казалось бы, самый очевидный вариант. Например, вы хотите при обрести полис КАСКО. Вы знаете страховую компанию, которой доверяете, ищете в поисковике ее официальный сайт, вводите данные своего автомобиля, данные своего водительского удостоверения и… И скорее всего сильно расстраиваетесь, потому что рассчитанная стоимость страховки вряд ли вас порадует. Тогда вы возвращаетесь в поисковик, вбиваете название менее любимой страховой, опять вводите данные и опять расстраиваетесь. Но так как вы человек упорный, вы заводите специальный файл, в который выписываете все полученные варианты и через несколько часов напряженного труда по вбиванию одних и тех же данных в разные формы на разных сайтах вы получаете нервный тик, но находите самый выгодный вариант. В случае, если у вас очень много свободного времени и крепкие нервы, вы можете пойти этим путем, но разумнее будет воспользоваться специализированным сайтом для покупки страховок онлайн.

Покупка автостраховки на StrahovkaRu.ru

Вариант, который сэкономит вам не только время, но и деньги. Нет необходимости ехать в офис страховых агентов, сидеть в очереди или поочередно посещать сайты всех страховых компаний. Достаточно один раз ввести свои данные и система автоматически рассчитает стоимость полиса ОСАГО во всех доступных страховых компаниях. Все, что вам остается это выбрать из полученных результатов тот, который больше всего устраивает вас по соотношению цены и качества страхового продукта и приобрести полис. Отдельно стоит отметить отсутствие каких-либо региональных ограничений при покупке полиса ОСАГО на StrahovkaRu.ru. Вы можете оформить полис обязательного автострахования для любого региона России, в любое время, в любой день недели, не отходя от экрана своего компьютера.

Надеемся, что сегодняшний материал поможет вам сэкономить при оформлении автомобильной страховки. Да и не только автомобильной, ведь по аналогичному сценарию вы можете купить туристическую страховку, застраховать здоровье или свою недвижимость.