Оборудование для АЗС. Сложное в простом.

Но все сложное кажется простым не просто так, а благодаря чему-то. В случае с АЗС за превращение сложного в простое отвечает специальное оборудование, применяемое на заправочных станциях. Весь широкий спектр данного оборудования можно разделить на две большие категории – главное и вспомогательное.

Основное оборудование для АЗС

Главным оборудованием любой АЗС являются топливораздаточные колонки. Они могут иметь как стационарную, так и мобильную конструкцию. Важную роль в обеспечении бесперебойной работы колонок играют наносы. Посредством их осуществляется забор топлива из резервуаров, его перекачка в необходимую локацию территории. В зависимости от функционального предназначения в работе АЗС применяют следующие типы насосов – погружные, перекачивающие, для нефтепродуктов.

К основному оборудованию относят технические единицы, обеспечивающие эксплуатацию резервуаров на объекте. К их числу относят:

узлы наполнения;

замерные люки и отсеки;

отсечные клапаны и т. д.

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Какое вспомогательное оборудование применяют на нефтебазах и АЗС

Вспомогательное оборудование на АЗС, нефтебазах в основной массе представляют измерительные и технологические приборы. Их главное предназначение сводится к обеспечению максимально качественной, безопасной работы объектов.

Технологические приборы на заправочных станциях представлены различными фильтрами, огневыми преградителями, контейнерными емкостями, трубопроводной арматурой и т. д.

Важная роль в оснащении всех объектов, работающих с нефтепродуктами, отводится метрологическому оборудованию. Все приборы (ареометры, мерники, метроштоки, рулетки и пробоотборники) из этой группы должны обладать максимальной надежностью. На них приходится важное функциональное предназначение – контроль качества и количества нефтепродуктов. С целью обеспечения достоверной работы данное оборудование подлежит метрологической поверки в сроках, регламентированных стандартами.

К вспомогательному оборудованию относят систему видеонаблюдения и все средства пожаротушения. Эти технические устройства в непрерывном режиме обеспечивают безопасность работы АЗС и нефтебаз.

Остается надеется, что в следующий раз посещая любимую заправку, вы вспомните, что за привычными действиями, направленными на наполнение бака вашего автомобиля бензином, стоит комплекс сложного и высокоточного оборудования, которое функционирует намного сложнее, чем мы можем себе представить.