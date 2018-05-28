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Авто

Петербург и Кингисепп связали новым маршрутом

Авто
Новый автобусный маршрут № 841 связавший начал действовать сегодня. Он связал между собой Петербург и Кингисепп. По этому направлению, традиционно считающемся одним из более востребованных, будет курсировать 17 новых автобусов.

Автобусы будут отправляться с автовокзалов начиная с 5 часов утра с интервалом в 30 минут, а стоимость проезда в одну сторону составит 300 рублей. Заказчиком маршрута выступает региональное управление по транспорту, а обслуживает маршрут автобусный парк Кингисеппа. На линии будут работать семнадцать новых «пазиков», каждый из которых оснащен тревожной кнопкой и системой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС», позволяющей отслеживать местоположение автобуса в режиме реального времени.

К концу года на маршруте планируют запустить систему проезда «Подорожник», но до тех пор пассажирам придется оплачивать проезд по старинке.

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