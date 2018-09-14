Недвижимость в Европе. Идем по следам французских инвесторов.

Наиболее близким и понятным для россиян направлением в плане приобретения недвижимости является Европа. Естественно, по вполне очевидным причинам, большинство потенциальных покупателей предпочитает вкладываться в условный «домик у моря», что, при ближайшем рассмотрении оказывается не так и просто. В Европе, несмотря на кажущуюся широту выбора теплых побережий, для инвестиций подходят далеко не все. Черногория и другие страны бывшей Югославии несмотря на расположение в Европе по менталитету жителей и многим бытовым факторам недалеко ушли от Черноморского побережья. Португалия далеко, да и большая часть береговой линии этой страны омывается достаточно холодным и неприветливым океаном. В Греции достаточно серьезные экономические проблемы, в Италии горячее местное население и большие проблемы с инфраструктурой во многих регионах, а Кипр вообще остров.

Вот и получается, что для инвестиций в теплый европейский климат идеально подходят только две страны – Франция и Испания. И выбирая между ними нельзя упускать из вида тот малоприметный факт, что состоятельные французы предпочитают покупать недвижимость… в Испании. И французов можно понять, потому что испанское побережье мало того, что в несколько раз длиннее французского, но и стоимость недвижимости, да и жизни в целом там значительно ниже. Поэтому неудивительно, что одним из самых популярных запросов к французской версии гугла является «acheter maison à costa brava », что в переводе с языка Экзепери и Гюго означает «купить дом в Коста-Брава».

Действительно, Коста-Брава является одним из известнейших курортных регионов в мире, но это достаточно большая территория с большим количеством небольших уютных городов, расположенных на побережье Балеарского моря. Но еще раз обратим внимание на французские поисковики и тут же обнаружим очередную подсказку: «maison à vendre à lloret de mar ». Достаточно школьных знаний французского языка, чтобы понять, что речь идет о городе Льорет-де-Мар, славящимся на всю Европу своими потрясающими песчаными пляжами. Справедливости ради нужно отметить, что в этих краях активно интересуются недвижимостью не только россияне, но и состоятельные жители России и бывших союзных республик. И ничего неожиданного в таком международном интересе к этому каталонскому городку нет, потому что он удивительным образом сочетает в себе не только великолепный климат, но и отличное расположение (Льорет-де-Мар находится в шестидесяти километрах от Барселоны) и умеренные цены, которые в отличие от цен на недвижимость в Барселоне доступны даже людям со средним достатком. Кроме того, это направление всегда пользуется устойчивым туристическим спросом, поэтому недвижимость в таком месте за счет сдачи в аренду может служить источником дополнительного дохода или просто окупать себя.

Так что, если вы вдруг всерьез задумаетесь над приобретением недвижимости в Европе, не забудьте обратить свое внимание на небольшой испанский курортный город недалеко от Барселоны. Это место точно заслуживает того, чтобы стать вашим вторым домом.