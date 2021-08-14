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Рынки

Стоимость биткоина превысила 48 тысяч долларов за одну монету

Рынки
Курс биткоина превысил $48 тысяч Курс биткоина превысил $48 тысяч В ночь с пятницы на субботу самая популярная в мире криптовалюта резко подорожала, вплотную приблизившись к психологически важной для трейдеров отметки в 50 тысяч долларов за один биткоин.

За последний месяц курс биткоина вырос более, чем на 60%, что позволило вернуть валюте потерянные в мае позиции. Тогда, после официального запрета властями Китая оказывать любые услуги, связанные с обменом криптовалют, совпавшего с заявлением Илона Маска о том, что Tesla больше не будет принимать биткоин при покупке автомобилей, курс биткоина пережил крупнейшее в истории этой криптовалюты падение. Многие аналитики прогнозировали дальнейшее его удешевление и даже крах всего рынка криптовалют. Однако, для того чтобы отыграть утерянные позиции биткоину потребовалось всего лишь три месяца.

Курс биткоина за последние 3 месяца

Вместе с биткоином подорожали и другие популярные криптовалюты. Так, Ethereum подорожал на 10%, а Litecoin на 12%. Подорожание валют привело к увеличению сложности их получения. Сложность майнинга Bitcoin за последние сутки увеличилась на 7%, достигнув показателя в 15,5 триллионов хешей.

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