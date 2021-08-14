Стоимость биткоина превысила 48 тысяч долларов за одну монету

За последний месяц курс биткоина вырос более, чем на 60%, что позволило вернуть валюте потерянные в мае позиции. Тогда, после официального запрета властями Китая оказывать любые услуги, связанные с обменом криптовалют, совпавшего с заявлением Илона Маска о том, что Tesla больше не будет принимать биткоин при покупке автомобилей, курс биткоина пережил крупнейшее в истории этой криптовалюты падение. Многие аналитики прогнозировали дальнейшее его удешевление и даже крах всего рынка криптовалют. Однако, для того чтобы отыграть утерянные позиции биткоину потребовалось всего лишь три месяца.

Вместе с биткоином подорожали и другие популярные криптовалюты. Так, Ethereum подорожал на 10%, а Litecoin на 12%. Подорожание валют привело к увеличению сложности их получения. Сложность майнинга Bitcoin за последние сутки увеличилась на 7%, достигнув показателя в 15,5 триллионов хешей.