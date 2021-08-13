В Петербурге начали прививать трудовых мигрантов
Прививать иностранцев будут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», которая менее эффективна по сравнению с «классической» двукомпонентной версией, но при этом гораздо удобнее в плане организации процесса вакцинации. Привиться трудовые мигранты смогут за свой счет или за счет работодателя.
Всего в Петербурге официально работают около трехсот тысяч иностранных граждан. На сегодняшний день для них выделили 40 тысяч доз «Спутник Лайт», однако, по словам представителей Смольного ресурсы города позволят привить всех мигрантов до конца года.
«Для нас очень важно, чтобы иностранные граждане привились, защитив себя и других людей» — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
При этом остается открытым вопрос об учете вакцинировавшихся мигрантов. Несмотря на то, что любой официально работающий иностранец теоретически может зарегистрироваться на Госуслугах, получить QR-код подтверждающий факт вакцинирования он не сможет.
Также отметим, что за первый день прививочной кампании удалось вакцинировать около трехсот иностранных граждан.
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