Ковидный госпиталь в Ленэкспо уходит на консервацию
Временный ковидный госпиталь был открыт в «Ленэкспо» в мае 2020 года и моментально стал героем многочисленных новостных сюжетов, посвященных неудовлетворительным условиям содержания пациентов и минимальным объемам оказываемой медицинской помощи. В феврале 2021 года госпиталь закрыли в связи с падением заболеваемости Covid-19, однако уже в мае, спустя всего три месяца, госпиталь был открыт вновь.
«Мы возвращаем стационары в штатный режим работы. На прошлой неделе начали поэтапно выводить из красной зоны три федеральных учреждения. До конца августа они полностью вернутся к лечению плановых пациентов» — Александр Беглов в своём радиообращении к жителям города.
При этом, несмотря на консервацию, в «Ленэкспо» продолжит работать пятый павильон, рассчитанный на 295 пациентов. Напомним, что несколькими днями ранее губернатор анонсировал приближение четвертой волны коронавируса и призвал петербуржцев активнее вакцинироваться.
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