Петербург масочный: отказ от использования маски может обойтись в 4000 рублей
Так, горожане по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим и использовать средства индивидуальной защиты в установленных случаях. Согласно Постановлению Правительства № 121 от 13.03.2020 г., к таким случаям относится “посещение помещений организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых не принято решение о приостановлении посещения их гражданами, в том числе объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного транспорта <...>”.
Проще говоря, все, что не закрыто, все организации и учреждения, продолжающие работать в условиях пандемии, требуют при их посещении надеть ставший уже привычным аксессуар.
Как водится, из любого правила есть исключения: обязанность по ношению маски не распространяется на присутствующих на церемонии бракосочетания, посетителей фитнес-центров, бассейнов, бань и саун, салонов красоты, предприятий общепита.
Вопреки расхожему мнению, магазины и иные учреждения не обязаны предоставлять при их посещении средства индивидуальной защиты бесплатно. На том простом основании, что на это нет никаких указаний в правовых актах.
А вот на то, что нарушителям может быть отказано в обслуживании и вызван наряд полиции, есть. В соответствии с Письмом Минпромторга России от 11.05.2020 г., “в случае несогласия посетителя исполнять такие требования (использовать средства индивидуальной защиты - ред.), представитель организации торговли <…> вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения”.
Что же грозит нарушителям режима?
Неисполнение горожанами требований нормативно-правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, влечет наложение административного штрафа в размере 4 000 рублей, при повторном нарушении – 5 000 рублей.
Важно помнить, что наложить штраф может только представитель правоохранительных органов. Ни работники магазина, ни сотрудники охранных предприятий таких полномочий не имеют.
Нарушение должно быть надлежащим образом оформлено в протоколе об административном правонарушении в присутствии свидетелей и заверено личными подписями и печатями, а у нарушителей всегда сохраняется законное право обжаловать наложенный штраф в установленном порядке.
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