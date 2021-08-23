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Коронавирус

Владимир Путин призвал остановить компанию навязывания прививок

Коронавирус
Владимир Путин против навязывания прививок Владимир Путин против навязывания прививок На встрече с представителями партии "Единая Россия" Президент РФ Владимир Путин высказался о перегибах, допущенных в ходе прививочной компании против коронавирусной инфекции.

Вместо того, чтобы заставлять людей прививаться, необходимо создавать системы стимулирования граждан, отметил президент.

"Не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания", - цитирует главу государства РГ.

Напомним, в целях поощрения граждан поставивших прививки от «короны» правительством принято решение о розыгрыше между ними 100 мин рублей. Счастливчиков выберет генератор случайных чисел. Тысяча владельцев QR-кодов о прививке получат по 100 тысяч рублей.

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