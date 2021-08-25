Коронавирус
Полгода борьбы с ковидом обойдутся в 111 миллиардов рублей
Основываясь на прогнозе ведомства, ФОМС оценил затраты на лечение заболевших во втором полугодии текущего года в 111 млрд руб.
Для сравнения, в первое полугодие 2021 года от COVID-19 в больницах пролечились порядка 1500 тысяч человек. На их лечение было потрачено 208,8 млрд рублей.
Таким образом, по отношению к первому полугодию текущего года Минздрав ожидает во втором полугодии сокращение случаев заражения на 48%.
По данным Счетной палаты РФ, общие затраты на оказание помощи зараженным «короной» за шесть месяцев текущего года составили более 218 млрд рублей.
- Владимир Путин призвал остановить компанию навязывания прививок
- Петербург масочный: отказ от использования маски может обойтись в 4000 рублей
- Среди вакцинированных от COVID-19 разыграют 100 миллионов рублей
- Ковидный госпиталь в Ленэкспо уходит на консервацию
- Медикам, борющимся с ковидом, продлили выплаты и разрешили не носить противочумные костюмы
- Кого из футболистов позовет в сборную Карпин
- Почему пропаганда гомосексуализма - опаснейшая тенденция современности
- Власти найдут неучтенных собственников дачных домиков и участков
- В Госдуму поступил законопроект о возможности изменения стоимости контрактов на строительство
- За неправильную парковку во дворах Петербурга будут штрафовать
- Министр просвещения опроверг слухи об обязательной вакцинации школьников к 1 сентября
- Республика Узбекистан наградила Валентину Матвиенко орденом дружбы
- Сердар Азмун переходит в Лион
- Появилась возможность установить Windows 11 на старые компьютеры
- Названы самые популярные российские фильмы последних лет