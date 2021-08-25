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Коронавирус

Полгода борьбы с ковидом обойдутся в 111 миллиардов рублей

Коронавирус
По прогнозу Минздрава за последние шесть месяцев  2021 года ковидом могут заболеть 3,9 миллионов россиян. Согласно оценке на основе статистики предыдущих периодов в больницы из ни попадут порядка 780 тысяч человек.

Основываясь на прогнозе ведомства, ФОМС оценил затраты на лечение заболевших во втором полугодии текущего года в 111 млрд руб.

Для сравнения, в первое полугодие 2021 года от COVID-19 в больницах пролечились порядка  1500 тысяч человек. На их лечение было потрачено 208,8 млрд рублей.

Таким образом, по отношению к первому полугодию текущего года Минздрав ожидает во втором полугодии сокращение случаев заражения на 48%.

По данным Счетной палаты РФ, общие затраты на оказание помощи зараженным «короной» за шесть месяцев текущего года составили более 218 млрд рублей.

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