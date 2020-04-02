В Крыму ввели карантин и остановили все стройки

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов сообщил что запрет будет действовать до 6 апреля 2020 года. Исключение сделано для строительства федеральной трассы «Таврида». В силу того, что дорожные предприятия отнесли к предприятиям непрерывного цикла, на них запрет не распространяется.

Ранее глава республиканского правительства Сергей Аксенов сообщил о закрытии полуострова на карантин со 2 апреля и установку блокпостов на Керченском мосту.

«Прошу отнестись руководителей предприятий и представителей снабжающей отрасли с пониманием к решению штаба. Это связано с кризисной ситуацией, которая возникла из-за распространения опасной коронавирусной инфекции в мире и в России», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства РК.