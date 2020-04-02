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Экономика

Принят закон о кредитных и ипотечных каникулах для граждан, ИП и субъектов малого бизнеса

Экономика
1 апреля 2020 года Государственная дума приняла законопроект о внесении изменений в закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

 Во исполнение поручений Президента РФ в состав законопроекта ко второму чтению были включены меры по защите прав и законных интересов физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП в условиях ограничения предпринимательской деятельности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поправки предполагают снижение финансовой нагрузки на перечисленные категории лиц при обслуживании кредитов.

Физические лица и индивидуальные предприниматели вправе до 30 сентября 2020 года обратиться за установлением «льготного периода». Основанием станет  снижение их дохода на 30% и более за месяц, предшествующий дате обращения по сравнению со среднемесячным доходом, полученным за 2019 год.

«Кредитные каникулы» предоставляются на период до 6 месяцев. Направить требования заемщик может способом, предусмотренным договором или с помощью мобильного телефона.

Как поясняет Минфин, в течение льготного периода не допускается:

  • начисление неустойки (штрафа, пени);
  • предъявление требования о досрочном исполнении обязательств;
  • обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки;
  • обращение с требованием к поручителю.

При этом заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода осуществлять досрочное погашение кредита. Такие платежи направляются прежде всего в счет погашения основного долга.

Нормы о кредитных и ипотечных каникулах вступят в силу со дня официального опубликования законопроекта и будут действовать только для договоров заключенных до этой даты.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Совета Федерации. 

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