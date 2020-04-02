Принят закон о кредитных и ипотечных каникулах для граждан, ИП и субъектов малого бизнеса

Во исполнение поручений Президента РФ в состав законопроекта ко второму чтению были включены меры по защите прав и законных интересов физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП в условиях ограничения предпринимательской деятельности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поправки предполагают снижение финансовой нагрузки на перечисленные категории лиц при обслуживании кредитов.

Физические лица и индивидуальные предприниматели вправе до 30 сентября 2020 года обратиться за установлением «льготного периода». Основанием станет снижение их дохода на 30% и более за месяц, предшествующий дате обращения по сравнению со среднемесячным доходом, полученным за 2019 год.

«Кредитные каникулы» предоставляются на период до 6 месяцев. Направить требования заемщик может способом, предусмотренным договором или с помощью мобильного телефона.

Как поясняет Минфин, в течение льготного периода не допускается:

начисление неустойки (штрафа, пени);

предъявление требования о досрочном исполнении обязательств;

обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки;

обращение с требованием к поручителю.

При этом заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода осуществлять досрочное погашение кредита. Такие платежи направляются прежде всего в счет погашения основного долга.

Нормы о кредитных и ипотечных каникулах вступят в силу со дня официального опубликования законопроекта и будут действовать только для договоров заключенных до этой даты.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Совета Федерации.