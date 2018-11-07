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Экономика

Нанесен очередной удар по рынку обнала: задержаны шесть человек

Экономика
7 ноября, сотрудники следственного управление УМВД Санкт-Петербурга согласовали и реализовали задержание шести подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. Пятеро – из Петербурга.

Накануне задержания сотрудники Управления экономической безопасности регионального ГУ МВД провели 45 обысков по трем уголовным делам, теперь объединённым в одно. Обыски прошли и в других регионах (Ростове-на-Дну, Таганроге и Москве), но в Питере их случилось больше всего.

Изъяты денежные средства в размере 12 миллионов рублей, компьютеры, системные блоки, моноблоки, банк-клиенты, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати фирм-однодневок.

Злоумышленники за комиссионное вознаграждение занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от юрлиц на счета подконтрольных фирм. По версии следствия, в результате участники группы извлекли доход в размере более 13,5 млн рублей,

Предварительному допрос подвергли 20 подозреваемых, но задержали только 6 человек. По версии следствия, основным фигурантом дела является 53-летний Сергей Радзывилюк, ушедший в конце 1990-х в отставку полковником ФСБ и сотрудником погранслужбы Калининграда. Но его задержать пока не удалось, т.к. в настоящее время он находится в Риге.

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