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Экономика

Снижение бюджетных доходов регионов Правительство оценило в 100 миллиардов рублей

Экономика
Из  резервного  фонда  Правительства РФ на дотации регионам выделено 100 млрд рублей.

Средства выделены для компенсации снижения налоговых и неналоговых доходов регионов РФ в I квартале этого года. 

Судя по распределению дотаций, больше других в период ограничительных мер пострадали бюджеты Татарстана, Хакасии, Кемеровской области (Кузбас), Башкортостана, Краснодарского и Пермского края. Эти регионы занимают верхние строчки по суммам дотаций.

Минфин России раздаст средства в течении трёх дней и будет осуществить контроль за их целевым и эффективным использованием до 1 февраля 2021 г.

Всего бюджетные деньги, выделенные по поручению Президента России, получат 56 субъектов РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления  по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

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