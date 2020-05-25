Снижение бюджетных доходов регионов Правительство оценило в 100 миллиардов рублей

Средства выделены для компенсации снижения налоговых и неналоговых доходов регионов РФ в I квартале этого года.

Судя по распределению дотаций, больше других в период ограничительных мер пострадали бюджеты Татарстана, Хакасии, Кемеровской области (Кузбас), Башкортостана, Краснодарского и Пермского края. Эти регионы занимают верхние строчки по суммам дотаций.

Минфин России раздаст средства в течении трёх дней и будет осуществить контроль за их целевым и эффективным использованием до 1 февраля 2021 г.

Всего бюджетные деньги, выделенные по поручению Президента России, получат 56 субъектов РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.