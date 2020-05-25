Экономика
Снижение бюджетных доходов регионов Правительство оценило в 100 миллиардов рублей
Средства выделены для компенсации снижения налоговых и неналоговых доходов регионов РФ в I квартале этого года.
Судя по распределению дотаций, больше других в период ограничительных мер пострадали бюджеты Татарстана, Хакасии, Кемеровской области (Кузбас), Башкортостана, Краснодарского и Пермского края. Эти регионы занимают верхние строчки по суммам дотаций.
Минфин России раздаст средства в течении трёх дней и будет осуществить контроль за их целевым и эффективным использованием до 1 февраля 2021 г.
Всего бюджетные деньги, выделенные по поручению Президента России, получат 56 субъектов РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.
- Борис Титов: Административное давление на бизнес не снижается
- Владимир Путин назначил даты проведения Парада Победы и акции Бессмертный полк
- Владимир Путин предложил вернуть в российское образование воспитательную функцию
- Дату начала ЕГЭ объявил Владимир Путин: экзамены начнутся с 29 июня
- Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут провести в один день
- В закон об образовании приняты поправки о присвоении квалификационных разрядов, классов и категорий
- Рособрнадзор предложил новые даты ЕГЭ и конкурсов в ВУЗ-ы для выпускников 2020 года
- Вирусологи сообщили Владимиру Путину когда принимать решение о сокращении выходных
- ОГЭ для девятиклассников почти отменили, а сроки проведения ЕГЭ планируют перенести
- В Комитете по социальной политике рассказали, как пенсионерам получить дополнительные выплаты