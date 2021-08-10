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Экономика

Россия планирует стать одним из крупнейших экспортеров водорода

Экономика
Российская Федерация планирует к 2050 году стать одним из мировых лидеров по экспорту водорода и энергетических смесей на его основе, а также промышленной продукции для водородной энергетики.

Данная цель заложена в утвержденной правительством Концепции  развития  водородной энергетики в Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 5 августа 2021 года.

Реализация концепции предполагает три этапа. На первом этапе - до 2025 года в России должны появиться не менее трех территориальных кластеров по экспорту водорода и одни из низ – в Северо-Западном федеральном округе.

Северо-западный кластер будет специализироваться на экспорте водорода в страны Европы. Восточный территориальный кластер будет поставлять водород в страны Азии. Арктический кластер должен обеспечить низкоуглеродного электроснабжения Заполярья.

При необходимости может появиться Южный кластер - который будет базироваться на обеспеченности ресурсами природного газа и потенциалом в области возобновляемых источников энергиии южных регионов России.

На  первом  этапе также планируются  разработка  и  внедрение  мер государственной  поддержки,  создание  нормативно-правовой  базы, необходимой для обеспечения функционирования водородной энергетики и  ее  интеграции  в  экономику  Российской  Федерации. Планируется создание научно-технологической инфраструктуры в составе научных центров мирового уровня, инжиниринговых центров и полигонов, на  базе  которых  будут  организованы разработка  отечественных технологий водородной энергетики и их внедрение в промышленность.

Второй этап (2025-2035 г.) предполагает запуск первых коммерческих проектов производства водорода.

Третий этап предполагает широкомасштабное развитие мирового рынка водородной энергетики к 2050 году.

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