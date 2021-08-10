Россия планирует стать одним из крупнейших экспортеров водорода
Данная цель заложена в утвержденной правительством Концепции развития водородной энергетики в Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 5 августа 2021 года.
Реализация концепции предполагает три этапа. На первом этапе - до 2025 года в России должны появиться не менее трех территориальных кластеров по экспорту водорода и одни из низ – в Северо-Западном федеральном округе.
Северо-западный кластер будет специализироваться на экспорте водорода в страны Европы. Восточный территориальный кластер будет поставлять водород в страны Азии. Арктический кластер должен обеспечить низкоуглеродного электроснабжения Заполярья.
При необходимости может появиться Южный кластер - который будет базироваться на обеспеченности ресурсами природного газа и потенциалом в области возобновляемых источников энергиии южных регионов России.
На первом этапе также планируются разработка и внедрение мер государственной поддержки, создание нормативно-правовой базы, необходимой для обеспечения функционирования водородной энергетики и ее интеграции в экономику Российской Федерации. Планируется создание научно-технологической инфраструктуры в составе научных центров мирового уровня, инжиниринговых центров и полигонов, на базе которых будут организованы разработка отечественных технологий водородной энергетики и их внедрение в промышленность.
Второй этап (2025-2035 г.) предполагает запуск первых коммерческих проектов производства водорода.
Третий этап предполагает широкомасштабное развитие мирового рынка водородной энергетики к 2050 году.
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