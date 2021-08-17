На продление льготной семейной ипотеки правительство резервирует 1,7 трлн рублей

Как сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин, решение принято по прямому поручению Президента РФ Владимира Путина.

"Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года", - уточнил Михаил Мишустин.

Госпрограмма субсидирования ипотеки подразумевает возможность её оформления по фиксированной ставке в 6% годовых. Полученные средства можно использовать как для ИЖС, так и для покупки квартиры в МКД.

На исполнение поручения главы государства правительство зарезервирует на выплаты кредитным учреждениям компенсации упущенной выгоды 1 трлн 700 млрд рублей.