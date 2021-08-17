Общественным инициативам прописали долгий путь Общественным инициативам прописали долгий путь спецпроект
Санкт-Петербург +18 погода в Петербурге
Доллар 73.99
Евро 87.03
Юань 1.14
Экономика

На продление льготной семейной ипотеки правительство резервирует 1,7 трлн рублей

Экономика
Льготная семейная ипотека продлена до 2024 года Льготная семейная ипотека продлена до 2024 года Приято решение о продлении субсидирования льготной семейной ипотеки до начала 2024 года. Кроме того, право на получение поддержки государства при оформлении ипотечного кредита получат и семьи с одним ребенком.

Как сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин, решение принято по прямому поручению Президента РФ Владимира Путина.

"Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года", - уточнил  Михаил Мишустин.

Госпрограмма субсидирования ипотеки подразумевает возможность её оформления по фиксированной ставке в 6% годовых. Полученные средства можно использовать как для ИЖС, так и для покупки квартиры в МКД.

На исполнение поручения главы государства правительство зарезервирует на выплаты кредитным учреждениям компенсации упущенной выгоды 1 трлн 700 млрд рублей. 

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Светлана, педагог, 30 лет Планируете ли вы посмотреть фильм «Матильда»?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2021 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+