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Экономика

В России планируют за три года построить 9 тысяч зарядных станций для электромобилей

Экономика
Российское правительство создаст условия для производства 25 тысяч электромобилей за ближайшие три года. За тот же срок для обеспечения условий их эксплуатации построят больше девяти тысяч зарядных станций для электрического транспорта.

Всего в эксплуатацию до 2025 года планируют ввести не менее 9,4 тыс. зарядных станций, из которых не менее 2,9 тыс. штук - быстрые зарядные станции.

Такие показатели заложены в Концепцию  по  развитию  производства  и  использования электрического  автомобильного  транспорта  в  Российской  Федерации  на период до 2030 года, утвержденную кабмином 23 августа 2021 года.

Реализовывать концепцию будут в два этапа. На первом этапе создадут условия для массового производства российских электромобилей. На втором  - в период 2025-30 гг. доля автомобилей на электрической тяге должна достигнуть 10% от объема продукции автопрома.

Для обеспечения данных показателей планируется запуск производства ячеек для тяговых аккумуляторных батарей и производства катодных и анодных материалов.

Дорожная карта реализации концепции предполагает появление Свода правил "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности", исключающих ограничения размещения электромобилей на закрытых автостоянках.

Бюджет реализации концепции до 2030 года в Минэкономразвития оценили в 591 млрд. рублей. Предполагается, что внебюджетные средства составят порядка 499 млрд.

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