В России планируют за три года построить 9 тысяч зарядных станций для электромобилей
Всего в эксплуатацию до 2025 года планируют ввести не менее 9,4 тыс. зарядных станций, из которых не менее 2,9 тыс. штук - быстрые зарядные станции.
Такие показатели заложены в Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную кабмином 23 августа 2021 года.
Реализовывать концепцию будут в два этапа. На первом этапе создадут условия для массового производства российских электромобилей. На втором - в период 2025-30 гг. доля автомобилей на электрической тяге должна достигнуть 10% от объема продукции автопрома.
Для обеспечения данных показателей планируется запуск производства ячеек для тяговых аккумуляторных батарей и производства катодных и анодных материалов.
Дорожная карта реализации концепции предполагает появление Свода правил "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности", исключающих ограничения размещения электромобилей на закрытых автостоянках.
Бюджет реализации концепции до 2030 года в Минэкономразвития оценили в 591 млрд. рублей. Предполагается, что внебюджетные средства составят порядка 499 млрд.
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