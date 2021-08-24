В России планируют за три года построить 9 тысяч зарядных станций для электромобилей

Всего в эксплуатацию до 2025 года планируют ввести не менее 9,4 тыс. зарядных станций, из которых не менее 2,9 тыс. штук - быстрые зарядные станции.

Такие показатели заложены в Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную кабмином 23 августа 2021 года.

Реализовывать концепцию будут в два этапа. На первом этапе создадут условия для массового производства российских электромобилей. На втором - в период 2025-30 гг. доля автомобилей на электрической тяге должна достигнуть 10% от объема продукции автопрома.

Для обеспечения данных показателей планируется запуск производства ячеек для тяговых аккумуляторных батарей и производства катодных и анодных материалов.

Дорожная карта реализации концепции предполагает появление Свода правил "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности", исключающих ограничения размещения электромобилей на закрытых автостоянках.

Бюджет реализации концепции до 2030 года в Минэкономразвития оценили в 591 млрд. рублей. Предполагается, что внебюджетные средства составят порядка 499 млрд.