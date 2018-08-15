Как сэкономить в Мвидео с помощью кэшбэка?

Несмотря на то, что в России существует достаточно большое количество сетевых магазинов по продаже бытовой техники, МВидео выделяется среди них весьма привлекательной программой поощрения постоянных клиентов и постоянными акциями, и скидками. Попробуем рассмотреть все классические способы сэкономить в самом крупном российском магазине по продаже техники, а также разберемся, может ли кэшбэк в магазине М Видео стать дополнительным источником экономии ваших средств.

Акции и распродажи

Несмотря на то, что в большинстве случаев, товары, продающиеся в МВидео можно найти на десять процентов дешевле в каком-нибудь безымянном магазине, большинство россиян предпочитает закупаться в большом и известном магазине, тем самым гарантируя себе спокойное решение любых гарантийных ситуациях и страхуясь от приобретения контрафакта. Кроме того, во время проведения распродаж цены на многие товары в МВидео опускаются ниже минимальной цены на Яндекс.Маркете, что делает покупки в этом магазине практически безальтернативным вариантом. Конечно, нет никакой гарантии, что, если вы хотите приобрести холодильник, в МВидео тут же начнется их распродажа, однако если вы можете немного потерпеть и у вас есть время следить за новостями магазина, вероятность того, что вы купите холодильник по максимально выгодной цене, приближается к ста процентам. Кроме того, очень часто вместе с чеком вы получите купон или скретч-карту.

Купоны

Еще один отличный способ сэкономить. Купоны получают или при совершении какой-нибудь крупной покупки в магазине или в обмен на отправку смс на специальный номер. При этом купон может быть, как на 500 рублей, так и на 10 000. Конечно, второй вариант гораздо более редкий, однако не уникальный. Конечно, благодаря купонам вы можете оплатить не всю покупку, а только 30-50 процентов от ее стоимости, но даже это может существенно сэкономить ваши средства. А если вам удастся совместить распродажу и купон, то необходимая вам техника достанется вам практически за бесценок.

Кэшбэк

Не самый простой способ, однако именно благодаря ему можно сэкономить в тех ситуациях, когда, казалось бы, все возможные варианты сэкономить уже использованы. Все что вам нужно для получения максимальной выгоды – найти сайт, предлагающий самый большой кэшбэк в М Видео. При удачном раскладе кэшбэк может достигать нескольких процентов от стоимости покупки. При этом кэшбэк действует даже в сочетании с акциями и купонами, что делает его джокером в вашей колоде способов сэкономить.

Бонусные рубли

Виртуальные рубли, начисляемые за покупки, совершаемые в МВидео. В отличие от аналогичных программ других магазинов, МВидео предлагает действительно неплохие бонусы за каждую покупку и не сильно ограничивает их дальнейшее использование. При этом регулярно проходят акции, в ходе которых за приобретение товаров из определенной категории начисляются увеличенные бонусы. Таким образом магазин стимулирует покупателей совершать покупки именно у него, а покупатели получают еще один способ существенно сэкономить при покупке бытовой техники.

Какой бы способ экономии вы не выбрали, будь то акции, купоны, бонусные рубли или лучший кэшбэк сервис, помните, что максимальную выгоду вы получите в тогда, когда совместите все эти способы вместе. Удачных и выгодных покупок!