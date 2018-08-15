Самостоятельное внесение изменений в устав юридического лица. Правда или миф?

Содержать в штате собственного юриста – задача для большинства небольших компаний практически невыполнимая, не только по причине высоких затрат, но и из-за отсутствия фронта работ для постоянной загруженности такого сотрудника. В результате роль юриста передается или кому-нибудь из знакомых, кто готов подрабатывать на стороне или же подписывается договор о сопровождении с юридической компанией. И тот и другой вариант позволяют сэкономить на зарплате штатного юриста, однако все равно остаются достаточно затратными, так как любое обращение или любой запрос в государственные органы приходится оплачивать. Так, услуга по регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, основная суть которой заключается в правильном заполнении небезызвестной формы р13001 или р14001, при обращении в юридическую компанию обойдется вам в сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Попробуем разобраться, а можно ли здесь сэкономить?

Первое знакомство с вышеупомянутыми формами у неподготовленного человека может вызвать легкий шок. И это неудивительно, ведь их объем превышает больше двадцати страниц. Но на самом деле, все не так страшно, как кажется на первый взгляд, потому что вам придется заполнить и сдать только листы содержащие измененные сведения. Например, если вы вносите изменения в наименование своего ООО, то из двадцати с лишним листов вам необходимо заполнить только три: титульный лист, лист А и лист М. Аналогично и с другими изменениями. При этом необходимо четко понимать разницу между формой Р14001 И Р13001. Форма Р13001 используется внесения изменений в Устав Общества, а форма Р14001 используется тогда, когда вы регистрируете изменения в ЕГРЮЛ. При этом изменения в ЕГРЮЛ вносятся только, без уплаты госпошлины, а в случае изменения устава вы оплачиваете пошлину в размере… 800 рублей. Согласитесь, серьезная экономия в обмен на самостоятельное заполнение трех листов?

Аналогично обстоят дела и со многими другими рутинными действиями, за которые мы привыкли платить юридическим компаниям десятки тысяч рублей. Для регистрации ИП или ликвидации ООО вам не нужна помощь юристов. Все, что вам требуется, это тридцать минут свободного времени и бесплатный онлайн-сервис Документовед с актуальными шаблонами форм, перечнем необходимых для предоставления документов и краткими инструкциями по их заполнению. Конечно, в первый раз с самостоятельной подготовкой пакета документов могут возникнуть определённые трудности, однако на второй или третий раз вы будете не только с легкостью заполнять все формы, но и удивляться тому, что раньше зачем-то тратили на это десятки тысяч рублей.