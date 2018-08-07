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Экономика

Когда майнинг – это серьезно

Экономика
Последние несколько лет в жизнь россиян плотно вошли такие термины, как криптовалюта, блокчейн, биткойн, майнинг. Параллельно с тем, как крепли познания наших соотечественников в области криптовалют, росло и количество людей, которые на этих самых криптовалютах зарабатывали серьезные деньги. Все это привело к тому, что к середине 2018 года даже самые скептично настроенные граждане поняли, что все это всерьез и надолго.

Ситуацию с криптовалютами не зря сравнивают с периодом золотой лихорадки. И тогда и сейчас огромное количество людей вкладывают все, что у них есть в доселе невиданный способ зарабатывания денег. И тогда, и сейчас больше половины вложившихся не очень понимают, как все это работают, что приводит к вполне ожидаемому разорению. Однако те, кто относится к добыче криптовалют максимально серьезно приумножают вложенные средства многократно.

Но любое предприятие рано и поздно выходит на уровень, когда заниматься им в домашних условиях становится или нерентабельно, или попросту невозможно. И майнинг - не исключение, потому что в определенный момент, шум производимый фермами начинает мешать жить, да и потребление электричества начинает выходить за рамки допустимого для обычной городской квартиры. Именно в этот момент всерьез встает вопрос о переносе мощностей в какое-нибудь более приспособленное для этого место.

Майнинг дома

Майнинг отель

Несмотря на некоторую легкомысленность термина, за ним скрываются не кровати и уборщицы, а серьезное высокотехнологичное предприятие, обеспечивающее максимально выгодные условия для размещения оборудования для добычи криптовалюты. По сути, майнинг отель – это специализированный дата-центр, позволяющий разом избавить владельца майнеров от множества проблем. Однако, несмотря на множество заманчивых предложений, к выбору майнинг-отеля стоит подходить максимально серьезно, не реагируя на первые попавшиеся рекламные объявления, а внимательно проверяя соответствие обещанного необходимым условиям.

Хороший майнинг-отель обеспечивает:

  • охрану 24 часа в сутки, исключающую проникновение на объект посторонних лиц
  • специально оборудованные помещения с контролем температуры и системами пожаротушения
  • подключение к нескольким высокоскоростным каналам связи, позволяющим не прерывать добычу криптовалюты в случае с проблемами с одним из провайдеров
  • круглосуточную высококвалифицированную техническую поддержку
  • наличие резервного энергоснабжения

Майнинг отель

Конечно, в регионах с поиском подходящей компании, предоставляющей подобные услуги, могут возникнуть достаточно серьезные проблемы.  Куда проще жителям столицы, которые могут воспользоваться услугами проверенного майнинг-отеля, например, на базе ИТЦСР или другой крупной площадки. Но если вы не нашли в своем городе майнинг-отель удовлетворяющий всем вашим условиям, то в большинстве случаев будет разумнее рассмотреть вопрос о переносе вашего оборудования в Москву, нежели идти на компромиссы в плане надежности или безопасности.

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