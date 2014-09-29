Траст покупает, Бин выживает

Непростое положение российской экономики вкупе с экономическими санкциями, которые кроме кошельков простых россиян достаточно серьезно ударили по нашей банковской системе, лишив ее доступа к «дешевым» деньгам дорого обошлось многим отечественным банкам. Не остался в стороне и Центробанк, проведший серьезнейшую чистку банковских рядов, периодически отзывая по несколько лицензий в день. В результате всех этих неблагоприятных факторов в сложном положении оказались даже крупные банки.

Одним из банков, попавшим в непростую ситуацию оказался Бинбанк, который на момент введения внешнего управления в сентябре прошлого года входил в десятку крупнейших российских банков. Но уже в марте этого года временная администрация была снята, а Центробанк объявил о желании докапитализировать Бинбанк на 57 миллиардов рублей и в дальнейшем объединить его с банком Открытие. Нехарактерным в данной ситуации оказалось поведение Шишханова Микаила, который волею судеб является бывшим президентом проблемного банка. Он не стал прятаться от проблем, как это принято среди его коллег в случае возникновения серьезных проблем, а разработал стратегию по оздоровлению состояния банка, благодаря которой санацию удалось завершить на три месяца раньше прогнозируемого срока. Кроме того, благодаря предпринятым мерам, на санацию ушло всего 50 миллиардов рублей. Конечно, в контексте простого смертного 50 миллиардов выглядят космической суммой, но стоит учесть, что в среднем на подобные действия в отношении проблемного банка в нашей стране тратится сумма в десятки раз большая.

И если в случае с Бинбанком можно утверждать, что Центробанку удалось отделаться минимальными потерями, то ситуация с проблемными активами Рост-банка, Промсвязьбанка и Автовазбанка, чья суммарная стоимость оценивается в 2 триллиона рублей, не выглядит столь оптимистичной. Впрочем, Центробанку не привыкать, ведь у него еще есть «ФК Открытие», ситуация с которым настолько плачевная, что для его присоединения Трасту, который по задумке ЦБ должен стать «хранилищем» финансовых проблем, пришлось создавать отдельный «Банк ''Открытие Специальный''».