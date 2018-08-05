Денег нет. Как держаться?

Сразу оговоримся, что вариант «одолжить» у соседей, друзей или коллег по работе мы рассматривать не будем, потому что в настоящее время этот способ пользуется популярностью только у людей старшего поколения. Остальные же предпочитают решать свои финансовые проблемы без привлечения лишнего внимания.

Кредит

Один из самых распространённых вариантов, который условно можно разделить на два пути: правильный и простой. Правильный путь подразумевает взаимодействие с банком, который в обмен на кучу справок и документов через какое-то время выдаст вам необходимое количество наличных. Вариант надежный, позволяющий получить достаточно большие суммы денег, но очень долгий и требующий сбора большого количества документов. Под неправильным путем мы подразумеваем обращение в любую микрофинансовую организацию, занимающуюся выдачей быстрых кредитов. Плюсы такого варианты очевидны – скорость и простота получения. Однако есть и минус, который своими размерами может уничтожить не только все преимущества этого варианта, но и вашу финансовую свободу. Проценты начисляются ежедневно и нужно быть очень аккуратным, выпирая этот простой и крайне опасный путь.

Продажа золота

Некогда очень популярный, а ныне незаслуженно забытый способ решения финансовых проблем. Вариант со скупкой золота выгодно отличается от кредитов тем, что вы не остается никому ничего должны. Вас не беспокоят проценты, ежемесячные платежи или коллекторы. К тому же вариант достаточно выгодный, потому что различные золотые предметы есть в каждой семье, а расставание с пылящимся в столе кольцом или цепочкой скорее всего пройдет незаметным для вас и ваших близких. Выгоден этот вариант и с финансовой стороны, потому что крупные компании занимающимся скупкой золота, такие как Азимут Голд (zoloto-kupim.ru), предлагают весьма привлекательные цены даже за золото самой простой 375 пробы, а если у вас есть ювелирные украшения, выполненные из золота 958 пробы, то ваше финансовое положение может оказаться куда лучше, чем вы думали. Кроме того, нельзя забывать, что деньги вы получаете сразу, что называется, не отходя от кассы.

Ломбард

Обращение в ломбард – нечто среднее между кредитом и обращением в скупку золото. Причем, этот вариант объединяет в себе все минусы вышеупомянутых способов выхода из затруднительной финансовой ситуации. Вы, как и в случае с кредитом платите проценты, как в случае с продажей золота лишаетесь своих украшений, но при этом получаете за них гораздо меньше денег, нежели чем при варианте со скупкой. Но несмотря на все очевидные минусы, ломбарды по-прежнему пользуются большой популярностью.

Конечно, лучше не попадать в ситуацию, когда вам могут пригодится методы пополнения своего бюджета, описанные в сегодняшнем материале. Однако, если такая ситуация все же случилась, постарайтесь внимательно выбирать источник получения столь необходимых денег, внимательно взвешивая не только сиюминутную выгоду, но и возможные последствия.