Российские банки увеличили кредитование физических лиц на 11%

Несмотря на то, что кредиты корпоративным клиентам являются основным источником прибыли для банков, этот сегмент показывает куда более скромный рост, нежели кредиты физлицам. Во многом это объясняется тем, что в текущем году увеличилось не только количество одобренных ипотек, чем мало кого в последние годы можно удивить, но и наблюдается уверенный рост потребительских кредитов. Последнее радует банки, но может быть косвенным признаком того, что население страны начинает жить в долг.

В корпоративном секторе ситуация намного сложнее. Определённый рост обеспечивается за счет строительного сектора, активно поддерживаемого уже упоминавшимся спросом на ипотеку. При этом в кредитовании сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, которые раньше играли ключевую роль в формировании кредитных портфелей отечественных банков, наметился заметный спад. Кроме того, есть определенные проблемы с повышенной осторожностью банков, не желающих выдавать заемные средства в спорных ситуациях. И если физические лица могут обойти сложности с получением кредитов с помощью специализированных сервисов (например, wincred.su), то представителям бизнеса, столкнувшимся с отказом в кредите деваться особо некуда.

Несмотря на достаточно спорные результаты первого полугодия и сложную экономическую ситуацию в стране в целом, многие эксперты смотрят в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом. Поводом для оптимизма является не только стабильный спрос на заемные средства среди физических лиц, но и стабильный (пусть и не очень большой) рост количества одобренных кредитов для малого и среднего бизнеса. И хотя на сегодняшний день рано говорить о полном преодолении кризиса последних лет, но в имеющийся положительной тенденции участникам рынка очень хочется рассмотреть хоть какой-нибудь положительный тренд.