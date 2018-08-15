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Экономика

Российские банки увеличили кредитование физических лиц на 11%

Экономика
Банки отчитались о успехах и неудачах в кредитовании корпоративных клиентов и физических лиц в первом полугодии 2018 года. И если с физическими лицами все в относительном порядке, то корпоративный сектор не сильно желает жить в долг. Или не может.

Несмотря на то, что кредиты корпоративным клиентам являются основным источником прибыли для банков, этот сегмент показывает куда более скромный рост, нежели кредиты физлицам. Во многом это объясняется тем, что в текущем году увеличилось не только количество одобренных ипотек, чем мало кого в последние годы можно удивить, но и наблюдается уверенный рост потребительских кредитов. Последнее радует банки, но может быть косвенным признаком того, что население страны начинает жить в долг.

В корпоративном секторе ситуация намного сложнее. Определённый рост обеспечивается за счет строительного сектора, активно поддерживаемого уже упоминавшимся спросом на ипотеку. При этом в кредитовании сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, которые раньше играли ключевую роль в формировании кредитных портфелей отечественных банков, наметился заметный спад. Кроме того, есть определенные проблемы с повышенной осторожностью банков, не желающих выдавать заемные средства в спорных ситуациях. И если физические лица могут обойти сложности с получением кредитов с помощью специализированных сервисов (например, wincred.su), то представителям бизнеса, столкнувшимся с отказом в кредите деваться особо некуда.

Несмотря на достаточно спорные результаты первого полугодия и сложную экономическую ситуацию в стране в целом, многие эксперты смотрят в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом. Поводом для оптимизма является не только стабильный спрос на заемные средства среди физических лиц, но и стабильный (пусть и не очень большой) рост количества одобренных кредитов для малого и среднего бизнеса. И хотя на сегодняшний день рано говорить о полном преодолении кризиса последних лет, но в имеющийся положительной тенденции участникам рынка очень хочется рассмотреть хоть какой-нибудь положительный тренд.

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