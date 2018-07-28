Автоломбард как способ выхода из финансового кризиса

На сегодняшний день это один из самых выгодных и гарантированных способов выхода из финансового кризиса. Такие компании выдают займы на весьма привлекательных для заемщика условиях и почти никогда, в отличие от банков, не отказывают в кредите.

Как работает автоломбард

Автоломбард – это финансово-кредитная организация, которая выдает займы под залог транспортных средств. При этом получить здесь ссуду можно очень быстро – буквально за один день. Оперативность объясняется в первую очередь тем, что такие компании предъявляют минимум требований к заемщикам:

Кредитную истории в автоломбарде не проверяют, поэтому получить заем реально даже в том случае, если у вас имеются непогашенные кредиты.

Вам не придется заказывать справку на работе, подтверждающую ваше финансовое благосостояние. Деньги под залог авто выдаются даже безработным гражданам и тем, у кого низкий официальный заработок.

Кроме того, вся процедура оформления сделки проводится в сжатые сроки. В частности, на составление и подписание договора понадобится не более получаса.

Отметим, что заем вы можете получить и под залог ПТС. В этом случае размер ссуды будет чуть ниже, зато авто останется в вашем распоряжении. Кредитору передается лишь паспорт транспортного средства, и в ряде случаев дополнительный комплект ключей от залоговой машины.

Какие документы понадобятся для сделки?

Для получения займа необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и документы на машину (ПТС, СТС), собственником которой вы являетесь. Также возможно оформление по генеральной доверенности в случае, если собственник по каким-то причинам не может принять участие в сделке.

Сколько денег и на какой срок можно получить в автоломбарде

Сколько денег можно получить под залог машины?

Пожалуй, это один из первых вопросов, который волнует заемщика. Ведь зачастую для выхода из финансовых трудностей требуется довольно внушительная сумма денег. И ее реально получить, обратившись в автоломбард. Размер ссуды ограничен только характеристиками и ликвидностью автомобиля.

Автоломбарды под залог ТС выдают от 30 до 90 процентов его рыночной стоимости. Сколько на данный момент стоит ваша машина на рынке, определяют эксперты компании-кредитора путем проведения оценки. В ходе процедуры анализируются такие параметры авто, как:

год выпуска и пробег;

марка и модель;

изношенность и техническое состояние;

комплектация.

Наибольшую ценность представляют автомобили востребованных на вторичном рынке марок и моделей возрастом до 8 лет. Под них кредит будет большей суммы. Машины отечественного производства, а также автомобили премиум-класса, спрос на которые всегда низкий, скорее всего, не позволят получить кредит большого размера.

Кроме того, значение имеет и клиентская политика компании, в которую вы обращаетесь. Обычно крупные кредиты готовы предоставить заемщикам солидные организации с большим опытом работы. В частности, стоит рассмотреть возможность сотрудничества с компанией «Простой залог»: тут заем под залог ПТС или авто может составить до 90% от стоимости машины.

На какой срок выдаются ссуды?

Как правило, это краткосрочные займы на срок до 1 года. Однако многие финансовые компании дают клиентам возможность пролонгировать договор займа – отсрочить выплату основного долга. Для этого необходимо полностью погасить проценты и написать заявление установленного образца на пролонгацию.