Впервые за пять лет уровень просрочки по кредитам физическим лицам стал меньше, чем у юридических лиц

Несмотря на то, что новостные ленты ведущих информационных агентств пестрят сообщениями о сложной экономической ситуации в стране, а так же о постоянных конфликтах граждан, задолжавших банкам с коллекторскими агентствами, в недавно опубликованном обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» содержится удивительная информация. Согласно данным этого обзора, авторами которого являются эксперты Банка России, впервые за последние пять лет простые россияне стали должны банкам меньше, чем компании. Понятно, что сложно найти более авторитетный источник, чем главный банк страны, однако данные весьма неожиданные, поэтому попробуем разобраться в том, как же такое могло произойти.

А произошло подобное улучшение ситуации по двум причинам. Причина первая: граждане стали аккуратнее относится к своим кредитным обязательствам и тщательнее подходить к выбору организации, в которой они берут заемные средства, используя для сравнения условий различные специализированные сервисы (например, btk-alians.su). Кроме того, сами банки стали осторожнее выдавать кредиты, благодаря чему розничный портфельный кредит сильно оздоровился. Вторая причина заключается в том, что сильно ухудшилась ситуация с кредитованием юридических лиц. Связано это не только со сложностями, которые испытывают сами компании, но и с серией санаций, по итогам которых, проблемные кредиты банков с отозванной лицензией, выдававших эти кредиты даже в весьма спорных, а порой и откровенно рисковых ситуациях, сильно подпортили кредитный портфель тем, кто их санировал. В результате банки даже с аккуратной кредитной политикой вынуждены разбирать завалы, доставшиеся им по наследству.

Таким образом, получается, что ситуация с кредитованием физических и юридических лиц один в один напоминает извечную дилемму с наполовину полным или наполовину пустым стаканом воды и каждый может увидеть в ней то, что захочет. Кто-то резкое улучшение розничного кредитного портфеля, а кто-то серьезные проблемы с корпоративным кредитным портфелем.