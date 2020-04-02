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Олег Тиньков намерен заняться своим здоровьем
Одновременно он покинул пост председателя совета директоров Тинькофф банка: его сменил директор по развитию бизнеса банка Станислав Близнюк.
«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — объяснил свое решение Тиньков.
Ранее стало известно, что у банкира диагностирована лейкемия.
Близнюк руководит операционной деятельностью банка с 2012 года.
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