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Банки

Олег Тиньков намерен заняться своим здоровьем

Банки
Сменился глава совета директоров Тинькофф-банка. В связи с состоянием здоровья  Олег Тиньков передал права на свою долю в TCS Group в семейный траст.

Одновременно он покинул пост председателя совета директоров Тинькофф банка: его сменил директор по развитию бизнеса банка Станислав Близнюк.

«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — объяснил свое решение Тиньков.

Ранее стало известно, что у банкира диагностирована лейкемия.

Близнюк руководит операционной деятельностью банка с 2012 года.

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