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Банки

Банки получат из бюджета 5 млрд рублей для компенсации снижения процентов по кредитам

Банки
Чтобы банки не потеряли прибыль в силу отсрочки кредитных платежей Правительство РФ выделит им 5 млрд рублей.

 Деньги выделены распоряжением от 2 апреля 2020 года из резервного фонда Правительства России на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства.

Бюджетные ассигнования направляются в Минфин на обеспечение снижения платежей СМП по процентам за период с 1 апреля по 1 октября 2020г., от уплаты которых их освободили российские кредитные организации. Общий объем ассигнований в результате составит не менее 9,9 млрд рублей.

Надзирать над распределением средств будет Минфин. Отчет по их использованию назначен на 1 февраля 2021 года.

Правилами предоставления субсидий для отсрочки кредитных платежей предусмотрено, что срок предоставления отсрочки платежа для заёмщика должен составлять шесть месяцев. При предоставлении заёмщику права отсрочки платежа процентная ставка по кредитному соглашению не должна увеличиваться.

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