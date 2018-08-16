Сбербанк подвергся критике за отказы выдавать кредиты пожилым

Решение о повышении пенсионного возраста было воспринято россиянами крайне болезненно. Сложно вспомнить какая другая реформа за последние десять-пятнадцать лет вызывала такой рост протестных настроений среди всех слоев населения. Рейтинг правительства и даже президента заметно пошатнулся, поэтому центральные СМИ получили указание любой ценой сделать хорошую мину при очень плохой игре. В ход пошли всевозможные передачи, интервью со знаменитостями, общий посыл которых был прост и понятен: 65 лет - это вовсе не старость, а чуть ли не самая лучшая пора нашей жизни.

Но общую радость неожиданно испортил Сбербанк, отказавший одному из пожилых граждан в рассмотрении заявки на выдачу кредита, объяснив это тем, что ему больше 65 лет. История достаточно быстро попала в сеть, не только вызвав огромный резонанс, и вполне логично превратившись в обращение к официальному представителю Сбербанка. Ответ на вопрос «а правда ли?» удивил многих. Представители Сбербанка или не смогли, или не захотели проявить гибкость и политическую дальновидность, ответив, как есть «кредиты гражданам старше 65 лет наш банк не выдает».

Подобный ответ вызвал еще большую волну возмущения. Многих возмутила сложившаяся ситуация, в которой одни представители государства утверждают, что после 65 лет жизнь только начинается, а главный государственный банк отказывается выдавать кредиты, явно намекая на высокую вероятность невозврата оного в связи с высоким возрастом заемщика. Получается, что будущим пенсионерам остается или обращаться за кредитами в частные организации (herbst.su) или в негосударственные банки, у которых возрастной ценз или выше, или вовсе отсутствует.

При этом, несмотря на то, что ситуация действительно спорная, многие пользователи Интернета встали на защиту Сбербанка, разумно предположив, что подобное ограничение действовало в банке задолго до повышения пенсионного возраста и основывается исключительно на официальной статистике средней продолжительности жизни в нашей стране.

Главным итогом всей этой истории можно назвать то, что неаккуратная работа PR менеджеров Сбербанка вылилась в абсолютно ненужный скандал и обвинения банка в «возрастной дискриминации». Скорее всего в дальнейшем Сбербанк будет аккуратнее высказываться на тему возраста заемщика, а возможно и вовсе уберет это условие из правил, лишь бы не вызывать раздражение населения. В конце концов, отказывать возрастным клиентам в кредите можно и по другим формальным и менее обидным причинам.