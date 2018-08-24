Почта банк ударился в игры

Несмотря на то, что сама структура и стратегия банка явно намекают, что основной целевой аудиторией этой кредитной организацией являются те категории граждан, которые не сильно разбираются в компьютерах, Почта Банк заключил весьма сенсационное соглашение с Федерацией компьютерного спорта России.

В рамках сотрудничества две противоположные по духу организации не только запустят специализированный портал Cyberlab, посвященный оттачиванию навыков игры на компьютере, но и выпустят специализированную банковскую карту для геймеров и киберспортсменов. Кроме того, Почта Банк станет генеральным спонсором Кубка России по киберспорту, основной этап которого пройдет с 1 ноября по 25 ноября.

Чем бы не завершилось это внезапное сотрудничество, нельзя не отдать должное менеджменту банка, решившемуся на такой смелый рекламный ход. Скорее всего, в конечном итоге весь этот проект не принесет банку сколько-нибудь значимых финансовых дивидендов, однако обратить на себя внимание и вызвать интерес у молодежи увлекающийся компьютерными играми Почта банку уже удалось. А учитывая невероятной рост индустрии киберспорта в нашей стране, возможно, что в долгосрочной перспективе, все сегодняшние вложения окупятся многократно. А даже если не окупятся, то нельзя забывать о том, что даже киберспортсмены рано или поздно станут пенсионерами.