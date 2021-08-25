Тарифы на ЖКУ вновь увеличатся

Как сообщил глава Комитета по тарифам Дмитрий Коптин в ходе так называемых «нулевых чтений» по проекту городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг., ведомство надеется, что рост тарифов не превысит соответствующего показателя текущего года и составит 3,5%.

Отметим, что экономического обоснования роста тарифов в Смольном не представили.