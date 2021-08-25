Общественным инициативам прописали долгий путь Общественным инициативам прописали долгий путь спецпроект
Санкт-Петербург +18 погода в Петербурге
Доллар 73.99
Евро 87.03
Юань 1.14
Бюджет

Тарифы на ЖКУ вновь увеличатся

Бюджет
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com В июле будущего года Санкт-Петербург ожидает очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщил глава Комитета по тарифам Дмитрий Коптин в ходе так называемых «нулевых чтений» по проекту городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг., ведомство надеется, что рост тарифов не превысит соответствующего показателя текущего года и составит 3,5%.

Отметим, что экономического обоснования роста тарифов в Смольном не представили.

 

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Филипп, консультант в сфере HoReCa, 40 лет Какое место в Петербурге придает вам сил?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2021 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+