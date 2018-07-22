Назначение и принцип работы стабилизатора сетевого напряжения

Стабилизаторы напряжения осуществляют отслеживание напряжения в сети, быстрое реагирование на изменение и последующее регулирование до нужных параметров. Таким образом, в случае возникновения проблем с электропитанием, действие стабилизатора выражается не в обесточивании подключенной нагрузки, а в коррекции напряжения для обеспечения оптимальных условий эксплуатации электроприборов.

Казалось бы, основное назначение стабилизаторов напряжения очевидно - своевременная защита электрооборудования от пагубных последствий скачков напряжения в электросети. В действительности же это только основное свойство данных приборов, за которым зачастую потребители могут не заметить основных преимуществ их применения, а именно:

● увеличение срока службы электрооборудования и электроники;

● экономия электроэнергии.

Например, если напряжение в сети падает на 20%, то бытует мнение, что нет критической необходимости защищать бытовую технику, устанавливая стабилизатор напряжения, так как при таких колебания она не выйдет из строя молниеносно. Однако, немногие принимают во внимание тот факт, что для большинства электроприборов такая погрешность в сети равносильна работе на пределе своих возможностей для обеспечения заявленных параметров. Таким образом, при пониженных напряжениях происходит частичное нарушение работы электрооборудования, которое впоследствии значительно сокращает срок его службы или приводит к поломке. Применение стабилизатора напряжения в данном случае обеспечит коррекцию напряжения до комфортного рабочего диапазона в пределах отклонений 3-8%, что увеличит срок эксплуатации бытовой техники и электроники и защитит ее владельцев от незапланированных финансовых расходов на ремонт.

По той же причине наблюдается и перерасход электроэнергии - при пониженном напряжении приборы на базе двигателей или электрических нагревателей пытаются увеличить силу тока, вследствие чего начинают потреблять большую мощность. Таким образом, своевременная стабилизация напряжения еще и позволяет экономить электроэнергию.

Принципы работы стабилизаторов напряжения

Принципы регулировки напряжения стабилизаторов старого и нового поколения существенно разнятся. Так, работа устройств релейного и тиристорного/симисторного типа в основном основана на оперативном переключении между обмотками автотрансформатора, которое осуществляется механическим или электронным способом. Современные же модели, например, инверторные стабилизаторы Штиль, имеют совершенно другое устройство и принцип работы. Они осуществляют двойное преобразование энергии: сначала преобразуют входное напряжение в постоянное с помощью встроенного выпрямителя, а затем инвертируют его в переменное идеальной синусоидальной формы с высокой точностью (2%). Данный способ регулирования гораздо надежнее используемых ранее и позволяет обеспечить гарантированное питание напряжением идеальной синусоидальной формы как дорогостоящую бытовую технику в домах и коттеджах, так высокочувствительное производственное и измерительное оборудование. Кроме того, за счёт отсутствия в инверторных стабилизаторах 50-герцового автотрансформатора, эти устройства компактнее и легче решений старого поколения.

Что выбрать: плавное, ступенчатое или непрерывное регулирование?

Устройство и принцип работы стабилизаторов определяют их тип регулировки напряжения: плавное, ступенчатое или непрерывное. Так, электронные и релейные стабилизаторы осуществляют ступенчатую коррекцию напряжения, которая проявляется при переключении обмоток как в виде звуковых щелчков, так и визуально - миганием лампочек накаливания. Тем не менее данные модели достаточно бюджетны, благодаря чему потребители в некоторых случаях готовы мириться с этими недостатками. В современных же стабилизаторах инверторного типа с непрерывным типом регулировки напряжения данные проблемы уже решены. Но и заплатить за более комфортное и надежное устройство придется чуть больше. Таким образом, выбор конкретной модели для бытового применения зависит от требований и бюджета потребителя.

В производственной же сфере, где применяется высокоточное оборудование, а надежность и качество в приоритете, предпочтения очевидны: используются либо более дешевые электромеханические стабилизаторы с плавной регулировкой напряжения, либо более дорогие стабилизаторы инверторного типа, являющиеся лидерами рынка и эталоном защиты любого оборудования, в том числе особо критичного.