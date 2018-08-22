Автоматизация промышленных предприятий: управление системами отопления и ГВС

Предлагаемое современными производителями оборудование для контроля теплоснабжения и ГВС дает возможность координировать функционирование сложных схем, где присутствуют различные типы тепловых генераторов. Благодаря их использованию достигается существенная экономия ресурсов и оптимизация технологических параметров, увеличивается уровень надежности линий, формируются комфортные условия на объекте. Лидером в этой сфере на мировом рынке является компания «Сименс».



Зачем нужны контроллеры систем отопления

Контроллеры – уникальные управляющие устройства, отвечающие за регуляцию инженерных систем, в частности, отопительного и водонагревательного оборудования. Они отслеживают изменения значений в функционирующей технике и реагируют на них посредством особых алгоритмов и настроек. У любого из ведущих мировых производителей в линейке таких приборов есть модули, корректирующие работу генераторов теплоснабжения с учетом температуры окружающей среды.

С разнообразием существующего оборудования помогают разобраться сайты, посвященные контроллерам данного типа. Например, на сайте atislab.ru/production/avtomatika/siemens/kontrollery-rvd представлена практически вся линейка наиболее широко распространенных контроллеров систем отопления Siemens. Они предназначены для оснащения инженерных линий с газовыми котлами и распределителями тепла, имеющими высокую мощность. Монтировать их можно в частных и общих тепловых пунктах независимо от типа используемых теплообменников. При необходимости допускается подсоединение к ним модулей для расширения опций.



Преимущества использования регуляторов «Сименс»

Применение продукции компании Siemens в составе систем автоматизации имеет массу преимуществ. Выпускаемые ею контроллеры характеризуются многочисленными качественными показателями. Сюда входят:

наличие большого количества схем управления (от 3 до 28);

совместимость с разными видами отопительного и водонагревательного оборудования;

надежность и длительный срок эксплуатации;

удобство и простота выполнения манипуляций;

гибкость настроек;

простота и высокая скорость монтажных работ.

Внедрение контроллеров систем отопления позволяет создавать объемные и сложные схемы. Их настройка и программирование осуществляются на этапе монтажных работ индивидуально для каждого конкретного объекта. Управлять функциями таких регуляторов можно как на месте, так и удаленно. И несмотря на то, что использование подобного оборудования предполагает несколько большие финансовые затраты, как на само оборудование, так и на обслуживающий персонал, последующая финансовая выгода от внедрения с лихвой перекрывает все изначальные расходы.