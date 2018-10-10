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Промышленность

Ножничные подъемники: особенности, разновидности и преимущества

Промышленность
На сегодняшний день можно смело утверждать, что ножничные подъемники получили широкое распространение в разных сферах. В сегодняшнем материале мы попробуем разобраться в особенностях и разновидностях данного типа оборудования.

Ножничными подъемниками снабжаются строительные площадки, производственные и складские помещения, кроме того подобное оборудование можно встретить в оснащении многих клининговых компаний и бригад, оказывающих монтажные услуги. Приобрести такое оборудование в широком ассортименте предлагает предприятие «Строительные ресурсы», обеспечивающее на выгодных условиях комплексные поставки современных технических средств.

Разновидности современных ножничных подъемников

Классическая модель ножничного подъемника имеет в конструкции грузовую платформу, перемещающуюся в вертикальной оси, опорные элементы, способные складываться крест-накрест. Многие модели установок оснащаются механизмом, который отвечает за плавность остановок, позволяющим выполнять аварийное опускание рабочей площадки, защищать двигатель от перегрузок, настраивать высоту и скорость подъема.
Ножничный подъемник

Условно это оборудование делится на две большие категории – мобильное и стационарное. Устройства отличаются конструкцией, габаритами и сферами эксплуатации. Автономный ножничный подъемник характеризуется наличием колесной платформы. Ее подвижность обеспечивается дизельным или электрическим двигателем. Техника является универсальной и используется при решении самых разнообразных задач. Стационарные подъемники ограничены в возможностях. Они применяются там, где нужно выполнять много задач на высоте с небольшим радиусом действия.

Преимущества ножничных подъемников

Ножничные подъемники, особенно их мобильные версии, наделены большим количеством преимуществ. К таковым относятся:

  • универсальность применения;
  • высокий уровень безопасности;
  • простота и удобство выполнения работ;
  • большая производительность;
  • способность сохранять функции в агрессивных условиях.

Компания «Строительные ресурсы» предлагает подъемники ножничного типа с рабочей высотой от 5 до 14 метров. Помимо подъемного оборудования, в ее ассортименте есть масса инструментов и техники для комплексного снабжения разных площадок. Сюда входят тали и тельферы, тележки и тачки, сварочные аппараты, плиткорезы, генераторы, тепловые пушки. В каталоге поставщика есть строительные леса и лестницы, осветительные установки, всевозможные емкости, контейнеры, ящики и кейсы. Поставляется все оборудование с гарантией в максимально короткие сроки.

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