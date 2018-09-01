Рубка металла на гильотине: специфика и преимущества

С технической точки зрения, рубка металла на гильотине является технологией раскроя листового проката одним точным механическим ударом. Одним из главных преимуществ данной технологии является то, что сырье для подобной обработки не нуждается в какой-либо предварительной подготовке. Лезвие гильотины имеет необходимую остроту для того, чтобы на готовых изделиях не осталось зазубрин, сколов или заминов.

Как на практике происходит резка металла

Гильотина имеет режущий аппарат, включающий в себя сразу два острых ножа. Один из них делает движения вокруг, второй – все время остается неподвижным. Металлическое изделие помещается в область обработки, а нож под давлением разрубает его в точно обозначенном месте. Гильотина позволяет получать прямолинейные формы, при разделении которых нет необходимости соблюдать размерные параметры вплоть до микрона.

В процессе рубки потери металла минимальны, поскольку никакой стружки, опилок не образуется. Листы для обработки в агрегате можно использовать толщиной до 15 мм, их ширина может доходить до 2 метров.

Резка металла достаточно недорогая услуга, в чем можно легко убедиться на сайте любой крупной компании (treydmetall.ru/uslugi/rubka-na-gilotine) предоставляющей подобные услуги. Стоит учесть, что итоговая цена рубки металла на гильотине может зависеть сразу от нескольких факторов:

толщины листа;

марки сырья;

уровня производительности оборудования.

При обработке больших партий металлических листов в стоимость услуги дополнительно включается цена такелажных работ. Технология рубки металла на гильотине позволяет обеспечить высочайшую скорость обработки. В среднем на обработку одного металлического листа уходит всего несколько секунд. Цветность, структура сырья в ходе рубки остаются стабильными.

Для кого актуальна услуга по рубке металла?

Высокое качество получаемых на гильотине металлических изделий делает услугу резки востребованной во многих отраслях. Нарезанные элементы используют в качестве комплектующих для водосточных систем, фасадов, кровли. Точные размеры и ровные края деталей позволяют на гильотине нарезать комплектующие для автомобилестроения, конструирования морских судов.

Важно, что применение гильотины оправданно как для получения единичных партий изделий, так и для выпуска продукции в масштабе. Поэтому в своей практике услугу заказывают физические лица и юридические организации. Высокая скорость резки металла гильотиной, минимальные затраты электроэнергии технологии позволяют с ее помощью обеспечивать потребности крупных производственных и промышленных предприятий.