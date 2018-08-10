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Технологии

Подключение интернета для юридических лиц

Технологии
Давно прошли времена, когда интернет в офисе являлся модной опцией и не нес никакой серьезной функциональной нагрузки. Сегодня от качества интернета напрямую зависит успешность практически любого бизнеса. Именно поэтому к выбору поставщика услуг связи необходимо походить с максимальной внимательностью.

К сожалению, зачастую к выбору компании, которая будет обеспечивать доступ в интернет относятся не особо серьезно, либо выбирая первый попавшийся вариант, либо идя на поводу у рекламных слоганов. И это в большинстве случаев приводит к достаточно плачевным последствиям, потому что если плохо работающий домашний интернет грозит исключительно испорченным настроением, то проблемы с интернетом в офисе могут привести к перебоям в работе всей организации.

Подключение интернета для юридических лиц

Подключение интернета в офисе

Обязательным условием для успешного развития и функционирования любого бизнеса является наличие стабильного скоростного интернета. Он необходим для организации электронного документооборота между филиалами предприятия и отправления отчетов и документации проверяющим органам и партнерам. Подключение к интернету также позволяет в режиме онлайн:

  • своевременно получать важную для ведения бизнеса информацию;
  • оплачивать счета и взаимодействовать с банками и другими финансовыми учреждениями;
  • продвигать услуги и товары в сети, охватывая целевую аудиторию на значительном расстоянии от месторасположения фирмы.

С помощью всемирной паутины можно проводить обучение сотрудников, совещания между подразделениями и осуществлять технический контроль оборудования отдаленных участков.

Варианты подключения

В мегаполисах и крупных населенных пунктах доступ во всемирную паутину обеспечивают кабельные линии, позволяющие передавать и получать необходимые данные с высокой скоростью. Однако для организаций, находящихся в небольших городах и в сельской местности, такой способ подключения к интернету невозможен из-за отсутствия или недостаточного качества стационарной связи. А в городской черте подобные услуги для юридических лиц требуют значительных финансовых вложений.

В таких случаях оптимальным решением для подключения к интернету и обеспечения высокоскоростного обмена данными является беспроводная связь. Она отличается стабильностью сигнала, обходится дешевле и позволяет подсоединять любые объекты без использования проводов, в том числе и в местах, где невозможна прокладка кабельных линий.

Современные технологии

Для подключения к беспроводному интернету необходимо специальное оборудование, которое включает следующие устройства и комплектующие элементы:

  • панельные антенны;
  • универсальный 4G-модем;
  • беспроводной маршрутизатор.

С его помощью можно настроить видеонаблюдение и IP-телефонию и решать другие проблемы и задачи, связанные с доступом к глобальной сети. Комплект оборудования подбирается с учетом индивидуальных особенностей деятельности предприятия и удаленности офиса и производственных площадок от ретрансляторов.

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