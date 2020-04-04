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Технологии

Китайская компания Xiaomi представила сверхбюджетную электробритву Mijia S300

Технологии
электробритва Mijia S300 электробритва Mijia S300 Новая модель роторной электробритвы представляет из себя упрощенный вариант старших моделей S500 и S500C, максимально сохранив их преимущества.

При этом, удешевление не могло пройти даром. Так, в отличии от своего старшего брата S500 трехсотая модель лишилась съемной головки, а стильный дисплей, показывающий оставшийся заряд был заменен на обыкновенный светодиод. При этом удешевленную модель сохранила главную фишку серию - водлнепронецаемый корпус стандарта IP67, позволяющий полностью погружать бритву под воду почти на полчаса. Тяжело представить ситуацию, в которой пользоателю это может потребоваться, но факт остается фактом.
К очевидным преимуществам Mijia S300 можно отнести оснащение зарядным портом USB-C, который позволят заряжать бритву в три раза быстрее, что вкупе с новым емким аккумулятором позволит мужчине со среднем количестве растительности на лице заряжать бритву приблизительно раз в два месяца.

XIAOMI MIJIA S300

Проступит в продажу MIJIA S300 9 апреля, но пока только в черном цвете. Стоимость бритвы будет состовлять около 12 долларов США. К сожалению, адекватно оценить стоимость S300 довольно задруднительно ввиду курса рубля и отсутствия официальных поставок. Но по опыту других новинок Xiaomi, пожно предположить, что на начальном этапе речь пойдет о 1800-2000 рублях.

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