Китайская компания Xiaomi представила сверхбюджетную электробритву Mijia S300

При этом, удешевление не могло пройти даром. Так, в отличии от своего старшего брата S500 трехсотая модель лишилась съемной головки, а стильный дисплей, показывающий оставшийся заряд был заменен на обыкновенный светодиод. При этом удешевленную модель сохранила главную фишку серию - водлнепронецаемый корпус стандарта IP67, позволяющий полностью погружать бритву под воду почти на полчаса. Тяжело представить ситуацию, в которой пользоателю это может потребоваться, но факт остается фактом.

К очевидным преимуществам Mijia S300 можно отнести оснащение зарядным портом USB-C, который позволят заряжать бритву в три раза быстрее, что вкупе с новым емким аккумулятором позволит мужчине со среднем количестве растительности на лице заряжать бритву приблизительно раз в два месяца.





Проступит в продажу MIJIA S300 9 апреля, но пока только в черном цвете. Стоимость бритвы будет состовлять около 12 долларов США. К сожалению, адекватно оценить стоимость S300 довольно задруднительно ввиду курса рубля и отсутствия официальных поставок. Но по опыту других новинок Xiaomi, пожно предположить, что на начальном этапе речь пойдет о 1800-2000 рублях.