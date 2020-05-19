Технологии
«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» стала доступна в Steam
Сегодня исполнилось пять лет с выхода последней, самой популярной игры из серии про Ведьмака, возможно, из-за этого CD Projekt Red выпустила Гвинт на новой площадке именно сегодня.
Разработчики игры решили отказаться от поддержки консольных версий, зато недавно игра присутствует не только на ПК, но и на мобильных платформах - Android и iOS.
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