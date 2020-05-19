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Технологии

«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» стала доступна в Steam

Технологии
С сегодняшнего дня Гвинт доступен в Steam, вместе с набором 4К-ассетов, а также достижениями и коллекционными карточкам.

Сегодня исполнилось пять лет с выхода последней, самой популярной игры из серии про Ведьмака, возможно, из-за этого CD Projekt Red выпустила Гвинт на новой площадке именно сегодня.

Разработчики игры решили отказаться от поддержки консольных версий, зато недавно игра присутствует не только на ПК, но и на мобильных платформах - Android и iOS.

 

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