«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» стала доступна в Steam

Сегодня исполнилось пять лет с выхода последней, самой популярной игры из серии про Ведьмака, возможно, из-за этого CD Projekt Red выпустила Гвинт на новой площадке именно сегодня.

Разработчики игры решили отказаться от поддержки консольных версий, зато недавно игра присутствует не только на ПК, но и на мобильных платформах - Android и iOS.