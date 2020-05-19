Microsoft создала облачный суперкомпьютер для тренировки искусственного интеллекта
Новый суперкомпьютер размещён в облаке Microsoft Azure и оснащён 285 тысячами процессорных ядер и 10 тысячами графических процессоров. Вся эта вычислительная мощность будет направлена на тренировку моделей искусственного интеллекта следующего поколения, которые смогут самостоятельно модерировать чаты и комментарии, в режиме реального времени анализировать видеоконтент любого уровня сложности и даже создавать новые новый программы на основе поиска в GitHub - самом большом в мире хранилище исходного программного кода, недавно приобретенного Microsoft. Отметим, что в проектировании и создании нового суперкомпьютера помимо Microsoft участвовала исследовательская организация OpenAI основанная Илоном Маском и Сэмом Альтмано, главной задачей которой является разработка открытых систем искусственного интеллекта.
На сегодняшний день пять из десяти самых мощных компьютеров расположены на территории США, два в Китае, по одному в Германии, Швейцарии и Японии. Самый мощный российский суперкомпьютер «Кристофари» созданный Сбербанком находится на 29 месте.
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